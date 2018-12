Facebook

Sieger des 1. Stadtpokals wurde das Team Pischk I © BRUCK/PASHKOVSKAYA

Der Stocksport hat in der Steiermark lange Tradition, nun hat er auch die Brucker Waldweihnacht erreicht. Dort kämpften bei einem Turnier 18 Mannschaften um den Sieg. Am Ende setzte sich das Team Pischk I vor der Bäckerei Friedrich, Pischk II und den Naturfreunden Bruck durch. Durch den Erlös aus den Nenngeldern kamen dank einer zusätzlichen Spende von Bürgermeister Peter Koch insgesamt 503 Euro für einem sozialen Zweck zusammen. Den dazugehörigen Scheck übergab Citymanager Alfred Pech bei der Siegerehrung an Gerhard Kotzegger von der Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg und Brucks Sozialreferentin Judith Dornhofer. Die Lebenshilfe finanziert mit dieser Summe ein sogenanntes Brailledisplay, ein Computer-Ausgabegerät für blinde Menschen.