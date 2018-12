Facebook

Die Weihnachtszeit ist nicht nur die Zeit des Schenkens, sondern auch des Verpackens. Eine besondere Rolle kommt in den nächsten Tagen deshalb all jenen Tonnen zu, die auf Papiermüll als Grundnahrungsmittel setzen. Für einige Papiertonnen hält das Jahr 2019 jedoch eine gravierende Änderung parat. So wurde das Gebiet Parschlug/Pogier/Heimsiedlung in Kapfenberg ausgesucht, um den Saubermachern ab dem kommenden Jänner als Modellregion zu dienen.