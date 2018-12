Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hans Schoberer (r.) im Einsatz © FF Kindberg

Einen ganz besonderen Wunsch an das Christkind hatte Hans Schoberer. Der Nahtloskünstler wünschte sich eine Fahrt mit einem Feuerwehrauto. Diesen Wunsch konnten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg nicht nur erfüllen - sondern gleich in mehrfacher Hinsicht übertreffen. Sie holten den sichtlich überraschten Schoberer in der Tageswerkstätte der Lebenshilfe Mürztal in Kindberg mit dem Tanklöschfahrzeug ab. Voller Begeisterung zog er sich die mitgebrachte Schutzjacke an, setzte sich einen Feuerwehrhelm auf und ab ging es zu einer Spritzfahrt quer durch Kindberg.