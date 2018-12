Sebastian Ofner, trainiert am Sonntag, den 23. Dezember, ab 9 Uhr mit den Nachwuchsspielern des ESV Bruck in der Tennishalle auf der Murinsel.

Sebastian Ofner trainiert in Bruck

Sebastian Ofner trainiert am Sonntag mit dem Brucker Tennisnachwuchs © Stadt Bruck/Pashkovskaya

Derzeit weilt er noch zusammen mit Dominic Thiem, Dennis Novak und David Goffin auf Trainingslager auf Teneriffa, am Samstag geht es für das steirische Tennisaushängeschild Sebastian Ofner zurück in die Heimat. Am Sonntag, den 23. Dezember, kommt die aktuelle Nummer 186 der ATP-Weltweltrangliste dann zu seinem Stammverein ESV Bruck, wo er den ganzen Vormittag lang mit dem heimischen Nachwuchs trainiert.