Die Freiheitlichen in Kindberg orten Veränderungswillen der Bevölkerung. Der ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreter Leopold Schöggl steigt als Bürgermeisterkandidat 2020 in den Ring.

Leopold Schöggl (l.) mit Parteifreunden, darunter dem steirischen FPÖ-Chef Mario Kunasek (2. v. l.) © FPÖ

Die Freiheitlichen in Kindberg hielten, wie berichtet, unlängst ihren Ortsparteitag ab. Dabei wurden neben Obfrau Eva Hechtner auch ihre Stellvertreter Leopold Schöggl, Manfred Zink und Maximillian Hammerer einstimmig gewählt. Abseits der Weichenstellungen im Funktionärsbereich ließ der ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreter und Kindberger FPÖ-Gemeinderat Schöggl nun mit einer Kampfansage aufhorchen. „Meine Heimatgemeinde Kindberg liegt mir enorm am Herzen. Ich möchte meine jahrzehntelangen politischen Erfahrungen in die Waagschale werfen und im Jahr 2020 als Bürgermeisterkandidat antreten. Es geht uns Freiheitlichen vor allem darum, die teils abgehoben agierende SPÖ-Mehrheit aus den Angeln zu heben und in Kindberg eine echte politische Veränderung im positivsten Sinne herbeizuführen. In der Bevölkerung ist der Wunsch nach einer dynamischeren und innovativeren Kommunalpolitik seit geraumer Zeit stark spürbar“, meint Schöggl.