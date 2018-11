Facebook

Die Mariazeller Museumstramway hat den Österreichischen Bahnkultur-Preis 2018 erhalten © MTM

Der Verband Österreichischer Museums- und Touristikbahnen, kurz ÖMT, ist der Dachverband der Museums- und Touristikbahnen in Österreich. Alle zwei Jahre vergibt der Verband den Österreichischen Bahnkultur-Preis, um außerordentliche Leistungen auf dem Gebiet der österreichischen Eisenbahngeschichte zu würdigen. Diese Auszeichnung ist vergleichbar mit anderen branchenspezifischen Ehrungen in der Film- und Musikbranche, im Sport oder in der Kulinarik.