Im Vorjahr freuten sich die Veranstalter über viele Besucher © Kapfenberg/Trois

Vom 30. November bis 23. Dezember 2018 findet auch heuer wieder der schon traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Kapfenberger Hauptplatz statt. Bespielt wird dieser in der Regel freitags (ab 16 Uhr) sowie an den Wochenenden (ab 15 Uhr), zusätzlich nimmt der Markt anlässlich der Nikolaus-Feierlichkeiten auch am 5. und 6. Dezember (ab 16 Uhr) den Betrieb auf. Dabei warten Kunsthandwerk aus der Hochsteiermark, Steirische Schmankerl und ein hochwertiges Musikprogramm auf die Besucher. Die Eröffnung nehmen am 30. November ab 17.30 Uhr Marlena Martinelli und Udo Wenders vor, am 7. Dezember sind die Edlseer zu Gast.