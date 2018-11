Facebook

Die Schüler der 4. AK-Klasse der HAK Mürzzuschlag legten sich in Zeug © Martina Pachernegg

Innovation ins Klassenzimmer bringen: Das ist die Intention des FH-Campus 2.0/Innolab in Graz. Bereits zum fünften Mal fanden und finden gestern und heute Workshops zu realen Aufgabenstellungen von Unternehmen statt – samt Lösungsansätzen, erarbeitet von den Schülern – rund 500 an der Zahl in der gesamten Steiermark. Die beiden Themen heuer: Die Energie Steiermark sucht ein Kommunikationsmedium für eine Tourismusregion, und das Café Kaiserfeld in Graz will ein „Café der Zukunft“.

Auch Spaß darf sein, wie hier bei einer Gruppe der HAK Bruck Foto © Ulf Tomaschek

Auch die HAK Bruck und die HAK Mürzzuschlag nehmen an der diesjährigen Styrian Challenge teil. Für die Brucker Schülerinnen und Schüler liegt dabei die Latte hoch: Haben ihre Vorgänger 2017 doch beim Thema „Zukunft der Printzeitung“, gestellt von der Kleinen Zeitung, den landesweiten Sieg davongetragen.

Die Köpfe rauchten

In der HAK Mürzzuschlag rauchen die Köpfe der Schüler, als es darum geht, die Tourismusregion ihrer Träume bildhaft darzustellen. „Natur ist uns wichtig. Das soll man ruhig sehen“, erklärt Michael Auer. Gemeinsam mit fünf Klassenkameradinnen der 4. AK-Klasse hat er sich für eine Region mit Erholungsfaktor und Brauchtumsfesten entschieden. „Ein Dirndl ist immer fesch“, so Jasmin Hauer. Die Burschengruppe rund um Roman Schrittwieser am nächsten Arbeitstisch setzt andere Prioritäten. „Wir träumen von der Region ,Bosnakia‘. Action, schnelle Fahrzeuge und wilde Tiere wären toll“, so Schrittwieser. Aber auch Konzerte und ein ausgeprägtes Nachtleben stehen auf der Wunschliste der Schüler.