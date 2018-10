Facebook

Die Kameraden waren rasch vor Ort © FF Pernegg

Die Freiwillige Feuerwehr Pernegg wurde am Mittwoch zu einem Technischen Einsatz in den Zlattengraben gerufen. Bei Grabungsarbeiten ist dort bei einem Bagger eine Hydraulikleitung gerissen und die austretende Flüssigkeit gelangte in den Zlattenbach.