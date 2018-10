Facebook

Wilfried Schmidberger bedient fallweise auch die Gondel © Fred Lindmoser

Vor 90 Jahren wurde die Gondelbahn auf die Mariazeller Bürgeralpe in Betrieb genommen. Heute, Mittwoch, fährt um 23 Uhr die letzte Gondel auf den Berg. Für Betriebsleiter Wilfried Schmidberger (44) ist das ein tiefer Einschnitt in sein Leben – aber kein Grund zur Traurigkeit, wie er sagt: „,Die' Bahn ist bekanntlich weiblich. Unsere Schwebebahn ist eine 90-jährige Dame mit all ihren Schrullen und Wehwehchen, die man in diesem Alter eben so hat.“

