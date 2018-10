Facebook

Verein und Stadt freuen sich über den Erhalt der GerambRose © MM

Sportlich läuft es für die Fußballer des KSV aktuell rund. In der 2. Liga als Tabellenvierter flott unterwegs, steht am Donnerstag (11 Uhr) beim GAK ein Cup-Schlager an. Doch auch abseits des Rasens haben die „Falken“ Grund zur Freude, wurde das vor einem Jahr eröffnete Akademieheim doch mit der GerambRose für gutes Bauen ausgezeichnet.

