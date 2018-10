Facebook

Der Grieche in der Mittergasse wehrt sich gegen die Gerüchte © MP

Die heimische Gastronomie-Szene durchlebt keine leichten Tage. Zuerst kündigte die Mürzstube Feiel im Grenzgebiet Kapfenberg-Bruck, den Betrieb einzustellen, dann folgten das "alla Casa" in der Brucker Innenstadt und schließlich das "Klein & Fein". Hinzu kommen einige weitere Gerüchte, welches Lokal es demnächst treffen könnte. Weil diese Gerüchteküche brodelt, gehen einige Brucker Lokale nun in die Offensive. So verkündete die in der Mittergasse angesiedelte Pizzeria San Marco soeben ihre Ausbaupläne, der gegenüberliegende Grieche reagiert mit einem Schild. "Wir sperren nicht zu", ist dort zu lesen.