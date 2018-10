Facebook

Krammer und Sylvaince mit Kulturreferent Karl Tischler und Vizebürgermeisterin Christine Seitinger © (c) Dobrovolny Heike

„Fremd & vertraut“ sind sich Franz Krammer und Junior Sylvaince. Der Mürztaler Krammer stellt sich mit dem Haitianer Sylvaince einem künstlerischen Dialog. In der Galerie K in Kindberg wurde kürzlich ihre gemeinsame Ausstellung eröffnet, die in einem lauten, fröhlichen, multikulturellen Abend gipfelte. Sylvaince und seine Band „The Face“ brachten Schwung in die Galerie.