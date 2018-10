Facebook

Suchtkrankheiten können jeden treffen © APA/Klaus Techt

Sie bieten Suchtkranken den Übergang von der Therapie zurück in den Alltag, und das seit drei Jahrzehnten. Gemeint sind die Mitglieder der Selbsthilfegruppe gegen Alkohol- und Medikamentenmissbrauch mit Sitz in Kapfenberg. Gegründet wurde die Gruppe 1988 von Karl Ebner gemeinsam mit dem Verein b.a.s. (Betrifft Alkohol und Sucht), der steirischen Gesellschaft für Suchtfragen. Am Samstag feiert die Selbsthilfegruppe im Alten Volksheim Kapfenberg in der 12.-Februar-Straße ihr 30-Jahr-Jubiläum. Beginn ist um 17 Uhr, Interessierte sind willkommen, wie Obmann Markus Schrittwieser sagt.

