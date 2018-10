Facebook

Die Rhinos in Gelb-Grün zeigten im Finale ihr Können © Meieregger

Ende Juli bestritten die Footballer der US-Rhinos vor 900 Fans ihr "Finale dahoam", mussten sich aber letztlich den favorisierten Gästen aus Ungarn geschlagen geben. Seitdem hieß es warten: Würde der zweite Platz für den Aufstieg aus der Division 4 in die Division 3 reichen? Seit der Ligasitzung des AFBÖ herrscht bei Thorsten Almer und Johannes Papst Gewissheit, die Rhinos packen den Aufstieg. "Es hat sich einiges getan in der Ligaeinteilung und so steigen gleich vier Teams aus der D4 in die D3 auf. Damit ist das Saisonziel offiziell erreicht", heißt es seitens der Rhinos.