Start am 12. Oktober

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für die Läufe geht es künftig nach Mariazell © Marco Mitterböck

Es ist seit Jahren gelebte Tradition, dass sich die Turnauer Schwabenbergarena kurz vor dem Start in die neue Wintersaison in eine Laufstrecke verwandelt. Dann nämlich, wenn diverse Schulen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag beim stets im Oktober stattfindenden Crosslauf an den Start gehen. Angefeuert von lautstarken Eltern, bunten Transparenten und strahlendem Sonnenschein ging es für die Kinder und Jugendlichen dabei über Stock und Stein. Nach der Auflage im Oktober des Vorjahres schwebte aber ein Fragezeichen über der Veranstaltung.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.