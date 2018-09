Facebook

Im Juni wurde erstmals öffentlich über die Deponie diskutiert © Franz Pototschnig

Am kommenden Dienstag findet im Kapfenberger Mehrzwecksaal die Sitzung des Gemeinderats statt. Exakt sieben Wochen später, am 13. November, wird in diesen Räumen abermals diskutiert. Dann geht dort die Verhandlung bezüglich der geplanten Deponie im Ortsteil Stegg über die Bühne. „Die Verhandlung ist öffentlich“, sagt Stadtrat Markus Lindner, als Anrainer ein Gegner der geplanten Deponie. Er hofft zum einen auf viele Anwesende, freut sich zum anderen aber darüber, dass das gemeinsame Vorgehen gegen das Projekt die Leute im Lamingtal zusammengeschweißt hat. „Sie haben sich selbstständig zusammengetan und sind an dem Thema drangeblieben.“

