Mariazell Autofahrer gegen Felsen geprallt und tödlich verunglückt

Ein 62-jähriger Mann aus Mariazell kam bei Gusswerk (Bezirk Mürzzuschlag) in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn ab.

Am späten Mittwochabend gegen 22 Uhr hat sich in der Steiermark ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 62-jähriger Pkw-Lenker aus Mariazell war auf dem Heimweg, kam bei Gusswerk (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand.