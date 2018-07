Der Windpark Pretul der Bundesforste soll um vier Windräder erweitert werden. Die „Alliance for Nature“ ist dagegen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Windpark Pretul soll um vier Windräder erweitert werden, die „Alliance for Nature“ will das nicht einfach hinnehmen © (c) Pototschnig Franz

Der Windpark Pretul der Bundesforste umfasst 14 Windräder und ist seit einem Jahr in Betrieb. Am 9. März stellten die Bundesforste beim Land Steiermark den Antrag auf Genehmigung von weiteren vier Windrädern in diesem Gebiet.