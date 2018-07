90 Einsatzkräfte kämpfen seit den Morgenstunden in St. Michael gegen die Flammen an. Verletzte gibt es nicht. Die Feuerwehren Oberaich, Bruck und Picheldorf helfen wo sie können.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Brandeinsatz fordert die Feuerwehrkameraden © FF Bruck

In einem Recyclingbetrieb in St. Michael ist es in den frühen Morgenstunden am Mittwoch zu einem Brand gekommen. Feuerwehren aus dem Bezirk Leoben waren rasch vor Ort. Am Vormittag wurde Verstärkung aus dem Raum Bruck-Kapfenberg angefordert.