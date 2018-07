Facebook

Die Edelseer feiern mit ihren Fans © Franz Pototschnig

Edlseer-Frontmann Fritz Kristoferitsch geht nur noch in Badeschlapfen, so sehr hat die dreitägige Fußwallfahrt seine Füße mitgenommen. Mit 80 Fans marschierten die Edlseer seit Mittwoch von Birkfeld nach Mariazell. Dort angekommen, feiern die Edlseer drei Tage lang ihr 25-Jahr-Jubiläum, mit vielen Größen der volkstümlichen Musik, von Nik. P. bis zu den Ursprung Buam. Heute ist der letzte Tag.

„Schau her, ich hab’ mir ein Ketterl mit dem Edlseer-Schriftzug machen lassen, das trag ich hier in Mariazell zum ersten Mal“, erzählt Renate (51) aus Wien. Sie ist mit ihrem Wiener Fanclub die ganze Wallfahrt gegangen und bleibt an allen drei Tagen in Mariazell: „Ich hab’ alle 31 CDs von ihnen, und ich habe sogar ein Gedicht geschrieben. Der Fritz hat mir versprochen, dass ich es auf der Bühne vorlesen darf!“

1500 Fans

Der „Fritz“ Kristoferitsch, konnte beim Aufbruch zum gestrigen Fanwandertag stolz verkünden: „Die neueste CD haben wir gestern schon vergoldet, und die ,A Stamperl fürs Wamperl’-Leiberl sind auch schon alle weg, aber es wird sie bald wieder geben!“

Der Fan-Wandertag war für viele der Höhepunkt des Edlseer-Jubiläums. Gut und gerne 1500 Fans zogen gestern Mittag vom Festzelt zur Basilika, wo schon dichtes Gedränge herrschte. „Das ist ja ärger als damals beim Papst“, staunt eine Mariazellerin. Der „Fritz“ kommandiert das Publikum für ein Erinnerungsfoto: „Die Wallfahrer müssen auch aufs Bild!“ Alle gehorchen aufs Wort.

Johann Kleinhofer, Chef der „Mariazeller Land GmbH“, erzählt später, bei der Wanderung zum Erlaufsee: „Das war jetzt das erste Mal in 861 Jahren, dass die Hochstiege zur Basilika zu klein für ein Erinnerungsfoto war.“ Dass ihn das freut, muss man nicht dazusagen.

Volle Basilika

Von der Basilika also zum Erlaufsee, zwei Kilometer, die Edlseer spielen voraus, das Feld zieht sich weit auseinander. Aber beim See sind wieder alle beisammen, die Edlseer spielen auf einem schwimmenden Steg munter auf, und als am Ende ihr Mariazell-Lied erklingt, singen alle begeistert mit.

Dieses Lied, das zur ersten Edlseer-Wallfahrt vor fünf Jahren entstanden ist, gehört zu den großen Hits der Gruppe. Sie sangen es auch beim Gottesdienst, als sie am Freitagnachmittag müde in Mariazell ankamen. „Die Basilika war mit 800 Menschen voll, und nach dem Lied standen alle auf und klatschten ergriffen“, erzählt Kleinhofer.

Er hat sich allerhand einfallen lassen, auch eine Benefiz-Aktion: „Wir haben an drei Tagen 7000 Gäste, dafür benötigen wir eine Menge WCs. Die sind gratis, wir bitten aber um eine Spende. Der Erlös geht an ,Steirer helfen Steirern’, an ein Hilfsprojekt in Birkfeld und an ein Dorf in Kenia, das Mariazell schon lange unterstützt.“ Kleinhofer weiß: Die Edlseer-Fans sind großzügige Leute.

Und lustige Leute! Das erste Konzert am Freitag besuchten 2000 Fans und hielten bis lange nach Mitternacht durch, gestern Abend waren es 2200, und heute kommen 2800 zum Frühschoppen. „Fast, ein paar Restkarten haben wir noch.“

