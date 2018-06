Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Anton Lindner (l.) und Bürgermeister Fritz Kratzer bei der Bürgerversammlung in Arndorf © (c) Pototschnig Franz

In der jüngsten Kapfenberger Gemeinderatssitzung wurde auch eine Resolution gegen die Bauschutt-Deponie im Ortsteil Stegg (wir berichteten) behandelt. Zuerst wurden die Fristen klargestellt: Beim Land beantragt wurde die Anlage bereits am 23. Juni 2017, also exakt vor einem Jahr. Im Gemeindeamt wurde das Projekt am 17. Mai zum Aushang abgegeben. Und weil die Stadt die zu kurze Frist bemängelte, wurde diese gestern vom Land Steiermark um einen Monat bis 25. Juli verlängert. Im Bürgerbüro liegt eine Unterschriftenliste gegen die Deponie auf.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.