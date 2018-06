Facebook

ÖVP-Stadtrat Markus Anton Lindner vor dem geplanten Deponiegelände © Franz Pototschnig

Seit der Kapfenberger Stadtrat Markus Lindner (ÖVP) in der Vorwoche den Kampf gegen eine geplante Deponie in Stegg aufgenommen hat, beschäftigt dieses Thema nicht nur die Bevölkerung, die am Dienstag an einer Bürgerversammlung teilgenommen hat. Die geplante Bauschutt-Deponie wird nun auch Thema im Landtag. Der FPÖ-Landtagsabgeordnete Stefan Hermann stellte an Umweltlandesrat Anton Lang (SPÖ) eine schriftliche Anfrage, weil er ein „Drüberfahren“ befürchtet. Hermann formulierte acht Fragen, unter anderem will er wissen, wann der Antrag auf Genehmigung der Deponie gestellt worden ist und ob bzw. wann die Stadt Kapfenberg in die Planung einbezogen worden sei. Auch die Frage, wie die Bürgerinteressen berücksichtigt werden, wird darin gestellt.