Die Parschluger Kinder dürfen sich über einen neuen Spielplatz freuen, der mit Basketballkörben, Schaukel, Rutsche und Co. allerhand zu bieten hat.

Eine große Abordnung des Gemeinderats nahm die Eröffnung vor © Kapfenberg

Bei strahlendem Sonnenschein und noch rechtzeitig vor dem Beginn der Sommerferien wurde gestern der Kinderspielplatz in Parschlug am Flöz feierlich eröffnet. Hinter dem Fußballplatz des SC Parschlug stehen nun auch Basketballkörbe, Schaukel, Rutsche und Co. zur Verfügung Dafür wurden 16.500 Euro für die Kinder investiert. Jugendreferent Christopher Till konnte viele kleine und große Ehrengäste, darunter auch Bürgermeister Fritz Kratzer sowie die Stadträte Jenny Baierl, Sissy Posch und Markus Lindner, zur Eröffnung begrüßen. Zusätzlich zu einem Kreativprogramm für die Kinder wurde, passend zum Wetter und zur Freude aller Gäste, auch Eis verteilt.