Gemeinsam gegen die Deponie: SPÖ-Bürgermeister Fritz Kratzer (sitzend) und ÖVP-Stadtrat Markus Lindner © (c) Pototschnig Franz

Das Lamingtal gehört bis nach St. Katharein zu Kapfenberg. Im Ortsteil Stegg, kurz nach Arndorf, ist eine Bauschuttdeponie geplant (wir berichteten). Die Vorbereitungen laufen seit einem Jahr, seit drei Wochen liegt das Projekt im Stadtamt Kapfenberg auf, aber erst jetzt, kurz vor Ende der Einspruchsfrist, formiert sich Widerstand.

ÖVP-Stadtrat Markus Anton Lindner lud am Dienstagabend zu einer Bürgerversammlung am Dorfplatz von Arndorf, an die 80 Bewohner kamen und machten ihrem Ärger Luft. Lindner schilderte zu Beginn die Größe des Vorhabens: „Die Fläche ist so groß wie sieben Fußballfelder, der Shredder für die Zerkleinerung des Betons ist laut wie ein Eurofighter, und die Schüttung des Materials wird bis zu 20 Meter hoch. Bis zu 50 Lkw kommen täglich, das sind 100 Fahrten pro Tag.“

Verkehr und Wasserschutz

Die Bürger zeigten sich empört: „Da ist schon so lange von einem Radweg die Rede, und was kommt? Eine Deponie!“, ärgerte sich ein Mann. Ein anderer: „Das ist doch neben der Straße zum Grünen See, was macht denn das für ein Bild?“ Und eine Dame: „Wir haben jetzt schon so viel Schwerverkehr, dazu die Pendler und am Wochenende die Ausflügler. Das geht doch nicht!“

Auch Bürgermeister Fritz Kratzer (SPÖ) war gekommen und stellte klar: „Wir wollen diese Deponie nicht. Es gibt kein einziges Argument, das dafür spricht, nur der Betreiber hat etwas davon.“ Die Stadt bereitet gerade einen Einspruch vor, in dem alle Argumente gegen die Deponie angeführt werden: Verkehr, Feinstaub, Lärm, Sickerwasser im Brunnenschutzgebiet, Gefahr für den Lamingbach und andere.

Darüber hinaus werden Unterschriften gesammelt, und im Gemeinderat soll heute, Donnerstag, eine Petition aller Fraktionen unterzeichnet werden, die an die maßgeblichen Stellen in Graz geht. Von der FPÖ sprachen sich Stadträtin Sissy Posch und Gemeinderat Herbert Suschnig ebenfalls strikt gegen die Deponie aus: „Auch wir sind dagegen und wollen alle Hebel in Bewegung setzen, um das zu verhindern“, sagte Suschnig.

Gute Argumente

Aber bei aller Empörung war den Anwesenden auch klar, dass man juristisch stichhaltige Argumente braucht, um das Projekt zu verhindern. So wird etwa die Stadt einwenden, dass die Auflagefrist um zwei Wochen zu kurz sei. Zu den Fristen musste sich Bürgermeister Kratzer auch Kritik anhören: „Warum hat die Gemeinde nicht schon früher etwas gesagt oder unternommen?“ Kratzer erwiderte, dass ein abfallrechtliches Verfahren Landessache sei: „Die müssen uns gar nicht informieren, erst bei der öffentlichen Auflage des Projektes ist das nötig.“ Auch die Stadt Bruck soll ins Boot geholt werden, denn „der Verkehr beginnt ja nicht in Arndorf, Bruck ist ebenso belastet“, so ein Bürger.

Einige haben gehört, dass das Vorhaben schon an zwei anderen Standorten abgeblitzt sei. Ein Anrainer: „Dort sind sie am Widerstand der Bevölkerung gescheitert. Das ist auch unsere einzige Chance!“ Er erntete viel Applaus dafür.