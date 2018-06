Mehrere Fahrräder, Kinderspielzeug und Arbeitsgeräte stahlen bislang unbekannte Täter in Kapfenberg. Der Schaden beträgt über 10.000 Euro.

Die Täter erbeuteten 18 Fahrräder © APA

An gleich mehreren Tatorten in Kapfenberg schlugen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag dazu. Dabei brachen sie mehrere Sperrvorrichtungen auf und stahlen insgesamt 18 Fahrräder, sechs Roller, vier Fahrradschlösser, einen Rasenmäher, einen Holzspalter, eine Kabeltrommel sowie eine Kehrmaschine.