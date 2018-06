Zum „Trink’ Wassertag“ haben die Stadtwerke Kapfenberg den fast hundert Jahre alten Trinkwasserbrunnen in der neuen Mittelschule Stadt wieder zum Fließen gebracht.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kratzer, Grabmaier und Wohlmuth stoßen auf den renovierten Brunnen an © Christine Rois

Seit 25 Jahren gibt es den internationalen Weltwassertag, und seit etlichen Jahren am 15. Juni auch den „Trink’ Wassertag“. Die Stadtwerke Kapfenberg nutzen diese Tage nicht nur, um auf Bedeutung und Wert des Wassers hinzuweisen. Fast jedes Jahr übergeben sie an diesem Tag in Schulen, Kindergärten oder anderen öffentlichen Einrichtungen von ihnen gebaute Trinkwasserbrunnen ihrer Bestimmung.