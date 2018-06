Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

WK-Betriebsbesuch: Martina Romen-Kierner, Gerhard Weißensteiner, Erwin Fuchs, Peter Döller, Karl-Heinz Dernoscheg © (c) Martin Meieregger

Die traditionelle Tour der Wirtschaftskammer durch die Steiermark trägt den Titel „WKO on Tour“. Gestern war der steirische WK-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg mit Regionalstellenobmann Erwin Fuchs und Regionalstellenleiterin Martina Romen-Kierner unterwegs. Der Schwerpunkt der Besuche lag in Kapfenberg, wo etwa der Edelstahlbetrieb Francesconi, der Säge-Spezialist „Wikus Austria“ und die Baufirma Weißensteiner & Döller besucht wurden. In Bruck standen die Übersetzerin Terri Gattringer, die „Howo Holzbau“ und der Goldschmied Gregor Wechselberger auf der Liste.

