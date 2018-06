Im Mai 1998 eröffnet, wurde der Kapfenberger Funpark nun revitalisiert. Neue Attraktionen inklusive, am 15. Juni steht die Eröffnung an.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So wird der neue Funpark in Kapfenberg-Hafendorf aussehen © KOMPOSCH

Am 15. Juni trifft Portugal im Rahmen der Fußball-WM um 20 Uhr auf Spanien, ein echtes Spitzenspiel. Doch auch in Kapfenberg geht es an diesem Tag sportlich zu, da eröffnet um 12 Uhr nämlich der neue Funpark in Kapfenberg Hafendorf. Im Mai 1998 eröffnet, wurde der Funpark in den vergangenen Wochen völlig neu gestaltet. Nach genau 20 Jahren hatten die mittlerweile nicht mehr taufrischen Geräte schließlich ihre Lebenszeit endgültig ausgekostet.