Die Georgibergkirche in Kindberg ist einer der Schauplätze © Pachernegg

Eines gleich vorweg: Am meisten spielt sich Freitagabend in Graz ab, aber auch im Mürztal hat man sich einiges einfallen lassen, um die Vielseitigkeit der Kirche ins rechte Licht zu rücken. Generell sind die Kirchen, die mitmachen, von 18 bis 24 Uhr zugänglich, in der Steiermark werden insgesamt 500 Veranstaltungen in 100 Kirchen und Klöstern geboten. In Kindberg, Krieglach, Mitterdorf und Thörl sind Veranstaltungen zur Langen Nacht der Kirchen geplant.