Sie hatte zuvor damit gerechnet, nun hat eine regionale Tierschützerin Gewissheit: Ein in Mürzhofen stattfindendes Feuerwehr bedrohte die dort brütenden Störche.

Das junge Storchenpaar in seinem Mürzhofener Nest © Mühlbacher

Verärgert hat eine Tierschützerin am Samstag, dem 19. Mai, ein Feuerwerk in Mürzhofen wahrgenommen, nachdem sie bereits im Vorfeld mit Komplikationen gerechnet hatte. Schließlich befindet sich auf dem Dach des ehemaligen Gasthauses Grabner ein Horst mit brütenden Weißstörchen (wir haben berichtet). Weil das Feuerwerk nun aber mit einem Abstand zum Horst von nur 370 Meter – statt der genehmigten 500 Meter – abgeschossen wurde und dabei in Richtung Horst flog, hat die Tierschützerin Anzeige erstattet: „Man kann von großem Glück sprechen, dass die Störche den Horst während des Feuerwerks nicht verlassen haben.“ Immerhin seien Weißstörche EU-weit streng geschützte Vögel, die während der Brut- und Aufzuchtzeit ganz besonderen Schutz genießen.