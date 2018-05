Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die nächste Generation (links) steht bereits in den Startlöchern © Pototschnig Franz

Das Gasthaus Görgl in Parschlug ist bei Einheimischen und Ausflüglern sehr beliebt. Weil aber Christa und Hans Görgl heuer beide den 60. Geburtstag feiern und in Pension gehen, gibt es seit einiger Zeit Gerüchte, dass das Gasthaus geschlossen wird. „Es heißt, dass ich die Kirlalm in Oberaich wieder aufsperre, das frühere Gasthaus meiner Mutter“, erzählt Eva Görgl, die Frau von Juniorchef Hansi Görgl. Dieser ist irritiert über die Gerüchte, die rundherum kursieren: „Viele trauen sich ja nicht einmal mehr, bei uns für Hochzeiten oder Geburtstage zu reservieren“, seufzt er.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.