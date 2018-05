Lisa Rennhofer, Chefin eines Frisörsalons in Kapfenberg, hat sich gegen viele Mitstreiter durchgesetzt und nimmt am Life Ball teil.

Lisa Rennhofer (l.): Daumen hoch für den Life-Ball-Look © KK

Paris Jackson, die Tochter des „King of Pop“, hat ihr Kommen zugesagt, Conchita Wurst ist ohnehin bereits Stammgast – und auch Lisa Rennhofer wird den heurigen Life Ball in Wien beehren. Lisa wer? Die Chefin des Kapfenberger Frisörsalons „Locke’n Roll“ hat sich in der Wiener Volksoper 25 Mitbewerbern gestellt, im ersten Anlauf das Rennen gemacht und darf nun ihr Können am 2. Juni rund um den Wiener Rathausplatz unter Beweis stellen. „Ich wollte immer schon einmal zum Life Ball. Dass ich dort nun sogar mein Handwerk ausüben darf, ist eine besondere Ehre, noch dazu geht es ja um eine gute Sache“, sagt Rennhofer. Schrill und bunt passe schließlich zu ihr und ihren Tattoos, meinen auch die Kunden.

