Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Das Soko Donau-Team drehte in der Region.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schauspielerin Lilian Klebow zeigt in ihrer Rolle als Penny Lanz ihre Dienstmarke © Soko Donau/Petro Domenigg/Filmstills.at

Für die vierte Folge der 14. Staffel der Krimiserie Soko Donau wurde in der Region gedreht. Filmmotive von Regisseur Sascha Bigler waren beispielsweise der Grüne See, die ehemalige Raiffeisenbank in Tragöß-Oberort, die Marienklamm beim Haringgraben Weg oder das Autohaus Siftar. Das Gemeindeamt Tragöß wurde für die Dreharbeiten kurzerhand zu einer Polizeistation umfunktioniert. Bei den Drehabreiten mit dabei waren bekannte Schauspieler wie Lilian Klebow (Penny Lanz), Michael Steinocher (Simon Steininger), Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) oder auch Maria Happel (Franziska Beck).