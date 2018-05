Facebook

Trainer Vladimir Petrovic lädt am 23. Mai zum Sichtungstag © KSV NWM

In diesen Wochen neigt sich das Fußballjahr auf den Plätzen der Region langsam dem Ende zu. Doch weil nach der Saison bekanntlich vor der Saison ist, begibt sich das Kapfenberger Nachwuchsmodell schon jetzt auf die Suche nach neuen Talenten. Im Zuge einer Sichtung können sich fußballbegeisterte Burschen bereits am 23. Mai (16.30 Uhr) auf der Anlage des Kapfenberger Gymnasiums für einen Platz in den Leistungsklassenteams der U13 (Jahrgänge 2006/07) und U15 (Jahrgänge 2004/05) in den Fokus spielen.