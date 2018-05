Facebook

250 Teilnehmer gingen an den Start © FF Picheldorf

Die zehnte Auflage des Steirischen Fire-Cross-Runs in Picheldorf ging mit einem neuen Streckenrekord zu Ende, weil sich Lukas Vasold in 24:14 Minuten zum schnellsten Feuerwehrmann der Steiermark kürte. Das Mitglied der FF Liezen-Stadt war einer von 250 Läuferinnen (davon 50 Jugendliche), die an den Start gingen. Bei den Damen setzte sich Yvonne vom LCA Hochschwab mit 33:05 Minuten vor Johanna Harrer durch. Bei der Jugend war Lukas Führer von der FF Bischofsfeld nicht zu schlagen und stand am Ende ganz oben auf dem Stockerl.