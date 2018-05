Facebook

Die Mitglieder von Raureif warfen sich für das Video in Schale © Raureif

Das Jahr 2018 steht ganz im Zeichen Peter Roseggers, daran besteht kein Zweifel. Ob Theateraufführungen oder Lesungen, der 175. Geburtstag sowie der 100. Todestag des Heimatdichters prägen den Kulturkalender. Auch für die Musiker der Krieglacher Band Raureif war schnell klar, sich daran beteiligen zu wollen. „Wir haben versucht, Rosegger mit zeitgemäßer Musik zu verbinden, um den nächsten Generationen einen anderen Zugang zu ermöglichen“, sagt Robert Hofbauer.

Seinen Ursprung hatte dieses Projekt bereits am Nationalfeiertag des Vorjahres genommen, als Sänger Christian Dietler an einem Wandertag teilnahm, im Roseggerpark an den Start ging und dabei allerhand Wissenswertes erfuhr. Entstanden ist aus diesem Wandertag letztlich „Därf is Dirndl liab’n“, angesiedelt im Genre Volks-Rock-Pop und letztlich dem jüngeren Publikum gewidmet.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmedia%2Fset%2F%3Fset%3Da.2241595459203951.1073741933.149015841795267%26type%3D3&width=500" width="500" height="621" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

Das Lied und das dazugehörige Video werden in absehbarer Zeit auch als Download bzw. online zu Verfügung stehen. Zu hören sind Raureif jedoch bereits am heutigen Sonntag im „Radio Grün Weiß“-Talk ab 14 Uhr, am 3. Juli auf der LaHü sowie beim 20-Jahr-Jubiläum des Rocktober am 13. Oktober in Krieglach. Und schon am 19. Mai steht der Auftritt beim Mürzhofener Zeltfest an, da sind neben Raureif auch die Draufgänger (18. Mai), Nordwand (19. Mai), Fantasy, die Obersteirer und die Edlseer (alle am 20. Mai) zu Gast, um drei Tage lang auf der Grabner-Wiese zu feiern.

