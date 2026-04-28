Im Vorjahr eröffnete das Café Stoabock in Mixnitz. Nun könnte es schon bald zum „Gasthaus Stoabock“ werden, denn seit Anfang des Jahres steht Pächterin Bettina Fraißler eine Küche zur Verfügung. „Seit der Eröffnung im letzten Sommer hat sich das Lokal sehr gut entwickelt. Wir haben es wohnlicher und gemütlicher gestaltet“, so Fraißler.

Nachdem es anfangs nur kalte Küche gab, fährt Fraißler nun kulinarisch eine traditionelle Schiene mit Schnitzel, Schweinsbraten und anderen österreichischen Gerichten. Konträr wirkt dabei der Stil der Einrichtung, die Fraißler als jung, frisch und modern bezeichnet.

Synergie mit Naturwelten

Holzmöbel, viele Pflanzen und Jagdtrophäen lassen dabei unschwer erkennen, dass sich der Gastronomiebetrieb eine Gebäudefläche mit den Naturwelten Steiermark teilt. Obwohl die beiden Betriebe unabhängig voneinander arbeiten, pflegen sie laut Fraißler einen guten Umgang miteinander. Das bringt auch für Gäste einige Vorteile. „Die Räume sind nicht nur für Seminare gedacht. Jedes Event, ob Taufe oder Geburtstagsfeier mit einer schönen Tafel können wir dort austragen“, so Fraißler.

Mit der Öffnung der Bärenschützklamm am ersten Mai kehrt auch der Tourismus zurück in die Region. Den Hauptfokus legt sie aber auf die Bewirtung von Stammgästen: „Es sollte nicht darauf hinauslaufen, dass wir ein Saisonbetrieb werden und mittlerweile wissen auch die Einheimischen, dass sie willkommen sind.“

Dabei hat Fraißler eine besondere Verbindung zur Bärenschützklamm. Vor Jahren führte sie in der Nähe des Naturschauspiels das Gasthaus „Zur Klammwirtin“. Selbst nach einem Wechsel in den Frohnleitner Schweizerhof, den sie bis heute führt, ist ihr der Spitzname geblieben.

Bekanntes Gesicht in Küche

Einen, der sich mit dem Betrieb von zwei Gastronomien auskennt, hat sie außerdem seit Kurzem an Bord. Christopher Petsch, bekannt von der „Macherei“ und die „Weinerei“ in Bruck, werkt seit dem Küchenstart im „Stoabock“. Ihm machte in der Weinerei die hohe Arbeitsbelastung zu schaffen, sagt er.

Kaum Pause und ständiges Einspringen, wenn jemand im Personal krank war, gehörten zum Alltag. Umso mehr freut ihn nun: „Ich muss mir jetzt keine Sorgen mehr machen und kann einfach arbeiten. Jetzt kann ich mich noch mehr aufs Kochen konzentrieren.“