Die Imbiss-Landschaft am Grazer Hauptplatz ist um eine italienische Versuchung reicher. Im Stand 6, wo bis zuletzt Nudelboxen über die Theke wanderten, bietet Lukas Leopold mit seiner „Grazeria“ nun „pizza e prosecco“ an.

Während so mancher Gast sein Bedürfnis nach Wurst und Kaltgetränk bereits zu morgendlicher Stunde neben Standkollegen von Leopold stillt, ist dieser noch damit beschäftigt, Kühlschrank, Stehtische und Basilikum-Pflanzen in die richtige Position zu bringen. Erst vor wenigen Tagen hat der Kindberger sich mit seinem „Italo-Imbiss“ einen Traum erfüllt.

„So ein Angebot hat noch gefehlt“

„Ich wollte das schon lange machen und habe einige Jahre dafür gekämpft, dass ich ihn bekomme“, erzählt er. Dass er aus dem Stand einen macht, der Pizza, Prosecco und Aperol anbietet, war dabei „aufgelegt“: „Ich glaube, der Hauptplatz hat noch ein bisserl ‚Dolce Vita‘ vertragen können. So ein Angebot hat noch gefehlt.“

Das letzte, das die Pizzastücke sehen, bevor sie über die Theke wandern © KLZ / Markus Lösel

So zieren die Speisekarte über der Theke verschiedene Arten von Pizzastücken, benannt nach markanten Grazer Orten. Während „der Hauptplatz“ etwa mit Tomate, Mozzarella, Rucola, Prosciutto und Burrata angeboten wird, kommt „der Jakokimiplatz“ mit scharfer Salami daher. „Ich glaube, das bleibt gut hängen“, sagt Leopold, der auch zuvor schon in der Gastro gearbeitet hat.

Die neue Aufgabe als Hauptplatzstandler sei trotzdem nicht ohne: „Da gehört schon mehr dazu, als gutes Essen anzubieten. Du brauchst einen eigenen Schmäh. Irgendwie musst du schaffen, zu vielen Leuten, die vorbeigehen, eine Bindung aufzubauen.“ Geöffnet hat das Standl vorerst von Montag bis Sonntag von 10:30 Uhr „bis Ende.“