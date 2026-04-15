St. Marein im Mürztal wurde bei der vergangenen Gemeinderatswahl zu einem der interessantesten lokalpolitischen Schauplätze im Mürztal. Die drei Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ trennten nur 14 Prozentpunkte voneinander, womit alle drei daraus möglichen Koalitionsoptionen nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis möglich und mit Mandaten gut abgesichert gewesen wären. Letztlich fanden Schwarz und Rot zusammen, womit die ÖVP ihren bisher blauen Koalitionspartner austauschte.

Nach einem Jahr der Zusammenarbeit wird nun beim neuen roten Koalitionspartner getauscht – und zwar intern. Mario Friesenbichler wird sein Amt des Vizebürgermeisters sowie sein Gemeinderatsmandat zurücklegen. Als Grund dafür nennt er in einer Aussendung „eine interne berufliche Veränderung bei seinem Arbeitgeber, die zukünftig umfassende zeitliche Ressourcen erfordert.“ Friesenbichler arbeitet bei der SPÖ als Kommunalbetreuer für die Region Obersteiermark Ost. Desweiteren wird Gemeinderat Gerhard Gmeinbauer sein Mandat ebenfalls zurücklegen.

Mario Friesenbichler legt sein Amt als Vizebürgermeister nieder © Bigwall Productions

Bei der nächsten Gemeinderatssitzung soll für Friesenbichler ein alter Bekannter zurückkehren. Rupert Wrobel, von 2004 bis 2016 Bürgermeister, soll in den Gemeinderat nachrücken und zum neuen Vizebürgermeister gewählt werden. „St. Marein im Mürztal liegt mir seit Jahrzehnten am Herzen. Ich freue mich darauf, die Gemeinde in meiner neuen Funktion weiter mitgestalten zu können und die begonnenen Projekte gemeinsam mit unserem Koalitionspartner ÖVP voranzutreiben“, erklärt Wrobel. Wer Gmeinbauers Mandat übernimmt, ist indes noch nicht fix. Es wird noch intern abgeklärt, wie es heißt.