Mit Fug und Recht können die Fischbacher Alpen zwischen den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Weiz als die Windregion der Steiermark bezeichnet werden. Mehr als die Hälfte der steirischen Windräder drehen sich auf dem Gebirgszug von Mur im Westen bis Feistritzsattel im Osten. Potenziale für weitere Anlagen gibt es seit dem Jahr 2019 am Permannsegger Kogel in Stanz im Mürztal und Gruberkogel in Rettenegg sowie seit Montag auch in drei weiteren Gebieten.

Denn das Land Steiermark hat am Montag 18 neue bzw. erweiterte Windkraftzonen präsentiert, wovon sich neun in den beiden Bezirken befinden. Das bedeutet: Es wurde Platz für bis zu 69 Windräder reserviert. Das würde den bisherigen Bestand von 77 Anlagen fast verdoppeln. Mindestens 17 weitere sind außerdem in fortgeschrittener Planung.

In den Fischbacher Alpen stehen bereits zahlreiche Windkraftanlagen © Pototschnig F.

In den Fischbacher Alpen sind jetzt Hiasbauerhöhe (Gemeindegebiet Langenwang) und Hauereck (Krieglach, St. Kathrein am Hauenstein) als neue Standorte dazugekommen. Zudem wurde auch die Vorrangzone am Moschkogel (Mürzzuschlag) erweitert, wo sich bereits zehn Windräder drehen.

Großes Windkraft-Zentrum in Planung

Doch auch nördlich und südlich des Gebirgszuges könnten sie bald Einzug finden. Der Kletschachkogel zwischen Tragöß-St. Katharein und Proleb ist seit 2019 als Vorrangzone definiert, ist bisher aber trotz detaillierter Planungen noch unbebaut. Auf der anderen Seite des Tragößer Tals sind an der Grenze zu Thörl mit Hahnkogel und Floning zwei neue Zonen bestimmt worden, wobei letztere auch teilweise in das Gemeindegebiet von Kapfenberg fällt.

Am Hahnkogel ist diese mit knapp 800 Hektar Fläche umfangreich beziffert. Dort könnte somit bald eines der größten lokalen Zentren für Windkraft entstehen. Reserviert ist nämlich ein Platz für 15 bis 28 neue Windräder. Pläne für zwei Windparks gibt es bereits, wie der Thörler Bürgermeister Christian Polaschek bestätigt: „Es laufen bereits Studien, Windmessungen und begleitende Maßnahmen.“

Die Planungen sind somit schon recht weit fortgeschritten, auch wenn die Umsetzung noch von einer Umweltverträglichkeitsprüfung sowie den Messergebnissen abhängig ist, wie Hubert Zinner erklärt. „Vertraglich ist von unserer Seite eigentlich alles geregelt“, so der Ortschef von Tragöß-St. Katharein. „Die Grundeigentümer sind geeint aufgetreten und wären alle beteiligt.“

Östlich von Tragöß und Thörl befindet sich mit Eisnerkogel-Langeben eine Vorrangzone, die an der Grenze von Turnau und St. Barbara liegt. Sechs bis zehn Anlagen könnten sich auch bald am Veitschbachtörl in St. Barbara und Neuberg drehen. „Windenergie werden wir brauchen, wenn wir nicht überall Kohlekraftwerke und Windturbinen haben wollen. Es gehört aber gut durchdacht und geplant“, meint Arno Russ, Bürgermeister von St. Barbara, zu den neuen Zonen in seiner Gemeinde.

Bestehende Zonen erweitert

In Neuberg wurden am Rosskogel bereits im Vorjahr Windmessungen durchgeführt. Die seit 2019 bestehende Vorrangzone wurde nun noch einmal erweitert. Ebenso betrifft dies den Herrenstein in Rettenegg. Dort ist seit 2017 ein Windpark in Betrieb. Dieser umfasst sechs Windkraftanlagen.