Wohl kaum eine Einrichtung wurde in den letzten Monaten so sehr zum Sinnbild des Brucker Sparkurses wie das Eisstadion auf der Murinsel. Dessen Kühlanlage ist mittlerweile schon verkauft, auch der Abbau der Banden hat bereits begonnen. Aufgrund der laufenden Kosten und des Sanierungsbedarfs zog die ÖVP-FPÖ-Regierung bereits im Sommer die Reißleine und erntete einiges an Kritik für diesen Schritt.

Die Schließung des Eisstadions sorgte für großen politischen Wirbel © KLZ / Moritz Prettenhofer

Besonders laut kam und kommt diese von KPÖ-Gemeinderat Jürgen Klösch, der mit der Schließung eine rote Linie überschritten sah. „Mich hat damals gestört, dass es abgedreht wurde, ohne eine Chance, sich etwas zu überlegen“, meint er. Gemeinsam mit einigen Eltern von Nachwuchsspielern des Eishockeyvereins „Black Eagles“ startete er daraufhin mehrere Initiativen, um das Eisstadion wiederzubeleben.

„Zufallstreffer“ könnte Lösung bringen

Bisher ohne Erfolg, nun zeichnet sich jedoch offenbar tatsächlich eine Chance auf Rettung ab. Durch einen „Zufallstreffer“ haben Klösch und Mitglieder des Eishockeyvereins „Ice Pirates“ nämlich bei einem Vereinsstammtisch in Frohnleiten eine potenzielle Investorin kennengelernt, die Interesse an einem Eislaufbetrieb auf der Murinsel habe.

Jürgen Klösch kämpft seit der Bekanntgabe der Schließung um das Eisstadion © KLZ / Moritz Prettenhofer

Laut Klösch handelt es sich dabei um jene Frau, die in Frohnleiten bereits eine Eishalle errichtet. Ihr Aufbereitungskonzept für Eis wolle sie an mehreren Standorten präsentieren, erklärt der KPÖ-Gemeinderat. Somit wurde noch Anfang Dezember ein Termin mit der Stadtregierung eingefädelt, bei dem die Frau ihr Modell vorstellte. „Die Stadt hat es dann nicht geschafft, weiterführende Gespräche zu führen“, ärgert sich Klösch.

Streit im Gemeinderat

Das hielt er Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Diese hatte dort auf eine Frage von SPÖ-Vizebürgermeister Gregor Tuttinger hin erklärt, dass man keine weiteren Gespräche geführt habe, weil sich die Investorin für Frohnleiten entschieden habe. Dem entgegnete Klösch: „Das stimmt leider nicht. Sie wäre interessiert, die Halle in Bruck zu machen, hätte den Grund gekauft und schon heuer einen Freiluftbetrieb bereitstellen können.“

Das Eisstadion wurde in der Fragerunde im Gemeinderat zum Thema © KLZ / Moritz Prettenhofer

„Wenn du mir vorwirfst, dass es nicht stimmt, werf ich dir das auch vor“, entgegnete Kaltenegger, „Sie hatte kein Konzept oder ein Angebot mit.“ Nach kurzem Hin und Her intervenierte Finanzstadtrat Helmut Sommer (ÖVP): „Wenn ein Konzept vorliegen sollte, appelliere ich an dich, Jürgen, dass sie uns das übermitteln soll.“ Man einigte sich daraufhin auf eine Kontaktaufnahme am nächsten Tag.

„Gerne bereit es uns nochmal anzuschauen“

Zu dieser kam es am Freitag auch, wie Kaltenegger der Kleinen Zeitung berichtet: „Sie hat erklärt, dass sie Interesse hätte, über das Projekt in Frohnleiten hinaus eventuell etwas in Bruck umzusetzen.“ Dieses weiterführende Projekt sei im Erstgespräch noch kein Thema gewesen, betont die Bürgermeisterin. „Da sind wir gerne bereit, uns das noch mal anzuschauen. Es wird relativ zeitnah nach Ostern einen Termin geben, wo die Dame mit einer Architektin kommen soll.“ Dort hofft man dann auf ein konkretes Konzept.