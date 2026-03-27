In vielen Gemeinden werden dieser Tage Gebühren erhöht, man zerbricht sich den Kopf über die Ertragsanteile, während die Pflichtausgaben immer höher werden. Mit all dem ist auch die Stadt Kapfenberg konfrontiert, dennoch wirken Gemeinderatssitzungen dort ein bisschen wie aus einer anderen Welt.

Vergangenen Donnerstag wurde etwa der Rechnungsabschluss vorgetragen: Das Gremium nimmt die lange Verlesung der Bilanzen fast beiläufig zur Kenntnis. Irgendwann sagt der zuständige Stadtrat am Ende einer Finanzierungssumme „Deutsche Mark“ statt Euro. Ein Lachen brandet auf. Es wirkt fast wie ein Test, ob die Leute überhaupt zuhören. Das tun sie. Dennoch schrecken die Zahlen hier niemanden.

Ein großes Plus

Unterm Strich steht nämlich ein großes Plus: Mit 2,5 Millionen Euro netto wird das vergangene Jahr positiv abgeschlossen, fünf Millionen an Investitionen sind da schon abgezogen. Nicht dabei sind die Millionen, die über ausgelagerte Firmen ebenfalls in die Versorgung der Stadt gesteckt werden.

Reinhard Richter von der FPÖ © KLZ / Christian Huemer

„Das kann sich schon sehen lassen in Zeiten wie diesen. Es ist ein kleiner Polster für die Zukunft, den werden wir auch brauchen. Das sehen wir jeden Tag in den Nachrichten“, kommentiert Bürgermeister Matthäus Bachernegg trocken. FPÖ-Gemeinderat Reinhard Richter mahnt zur Sparsamkeit, die Beschlüsse fallen aber alle einstimmig.

Bürgermeister Matthäus Bachernegg (SPÖ) © Simon Mayer

Das Geld ist da

Dann geht die Tagesordnung in einer Art und Weise weiter, wie man sie anderen Gemeinden nur wünschen kann: Eine ganze Reihe von Förderanträgen wurde gestellt – und im Grunde gibt es für alle grünes Licht. Das Geld ist da. Es sind auch wirklich wichtige Projekte für die Stadt.

Die beiden Augenärzte sind etwa gleichzeitig in Pension gegangen. Jetzt werden sie durch drei neue Fachärztinnen ersetzt, das top-moderne Augenzentrum mit neuen Gerätschaften bittet um Unterstützung. Dafür gibt es ebenso einen Zuschuss wie für die Firma Plasoft, die Spritzgusstechnik und Software macht.

Tilgung statt Stundung

Dazwischen beschließt man noch die vorzeitige Tilgung eines Kredites mit einem Restwert von rund einer halben Million Euro – man will sich die Zinsen sparen. Andere Kommunen sind froh, wenn sie die Raten schaffen.

Ein neuer Kreisverkehr von der S6 soll 2028 gebaut werden © Christian Huemer

Nicht einmal eine Minute braucht man für ein weiteres 1,7-Millionen-Europrojekt: Die Asfinag will einen Kreisverkehr bei der Autobahnabfahrt im Bereich der Werk-VI-Straße errichten. Die Stadt zahlt 100.000 Euro mit, kein Problem. Alles einstimmig. Auch die von der FPÖ eingebrachte Petition zur Erhaltung der Reha in Alfenz wird einstimmig angenommen.

Zum Streiten wird es de facto nie, außer einmal erhebt sich dann doch eine kleine Debatte: Es geht darum, ob es in einem Antrag nun Parschlug-Straße oder nicht doch Parschluger-Straße heißen müsste. Die zwei Endsilben sorgen tatsächlich für einen Wortwechsel. Glücklich die Gemeinde, die solche Sorgen hat.