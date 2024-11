KTM und Stefan Pierer stecken tief in der Krise. Wie berichtet, hat das oberösterreichische Motorradunternehmen mit zwei Tochtergesellschaften am Freitag einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt – die Verbindlichkeiten betragen 2,9 Milliarden Euro. Ein Umstand, der nicht nur am Firmenstandort in Mattighofen, sondern auch im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag für Aufsehen sorgt.