In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Stanz im Mürztal in das Teichstadion eingebrochen. Zwischen 20.15 Uhr und 5.30 morgens dürften sich ein oder mehrere Einbrecher gewaltsam Zutritt zur Spielstätte des SV Stanz verschafft und dort einiges entwendet haben. „Zwei Türen wurden bei uns aufgedreht“, erzählt Obmann Emanuel Hölbling. „Die Kaffeemaschinen und Fernseher haben sie zwar stehen lassen, aber Haribo, Red-Bull, und Jägermeister wurden entwendet.“