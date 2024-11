Hochschwab-Unglück: „Wir haben alle noch gehofft, dass es ein Lebenszeichen gibt“

Am Allerseelentag vor 36 Jahren verstarben fünf Mitglieder einer Wandergruppe unter tragischen Umständen am Hochschwab. Arnold Fuchs war damals als Bergretter an der Suche nach ihnen beteiligt.