„Für uns war klar, dass wir in Mürzzuschlag bleiben, weil wir von hier sind“, erzählt Nicol Hirschegger, die mit ihrer Tochter Denise ein Geschäft in der Mariazeller Straße eröffnete. Dort erhält man seit Februar 2023 unverpackte Lebensmittel, Reinigungs- und Waschmittel. „Die Idee war beim Einkaufen Müll zu vermeiden und auf Nachhaltigkeit zu achten“, so Hirschegger. Und diese Geschäftsidee setzen Mutter und Tochter im „kreativ unverpackt“-Laden zwischen Sportstudio Furly und Eisen-Kleinhans um.