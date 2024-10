Der Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag trauert um einen verdienten Kameraden: Peter Kracmar, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Spital am Semmering, ist am Samstag völlig unerwartet im 41. Lebensjahr verstorben. Er war seit 1995 Feuerwehrmitglied und übte neben seiner Tätigkeit als Kommandant unterschiedliche Funktionen im Bereichsverband aus, zuletzt etwa als Kommandant des Bereichsabschnitts II.

„Als Abschnittskommandant war Peter Kracmar für uns eine wesentliche Stütze. Er hat immer gute Ideen eingebracht“, zeigt sich Bereichsfeuerwehrkommandant Rudolf Schober zutiefst betroffen vom Verlust des engagierten Kameraden. Als jahrzehntelanger Bewerter bei der Feuerwehrjugend sowie als langjähriger Jugendbeauftragter habe er auch immer ein offenes Ohr für die Anliegen der jüngeren Mitglieder gehabt.

Seit 2017 Kommandant der Spitaler Florianis

Mit der Wahl zum Kommandanten in Spital am Semmering, machte es Kracmar 2017 seinem Vater nach. Dieser war in der Vergangenheit ebenfalls bereits als Abschnittskommandant aktiv gewesen. „Sein Wirken zum Wohle der Feuerwehr und der Bevölkerung wird uns in dankbarer Erinnerung bleiben, wir werden ihm stets ein ehrenvolles Andenken bewahren“, zollen die Kameradinnen und Kameraden ihren Respekt auf der Website der Feuerwehr.

Für seine Verdienste im Feuerwehrwesen wurde Kracmar auch mehrmals ausgezeichnet. 2019 erhielt er die Bewerterspange in Gold, 2020 wurde er mit der Medaille für 25 Jahre verdienstvolle Tätigkeit ausgezeichnet. Im Vorjahr erhielt er zudem das bronzene Verdienstzeichen des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes. Das Begräbnis findet am Freitag, 25. Oktober, um 15 Uhr in der Pfarrkirche Spital am Semmering statt.