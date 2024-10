Entlang der Brucker Wiener Straße sind derzeit Umbauarbeiten in Gange: Einerseits wird die McDonald‘s Filiale komplett erneuert, andererseits wird etwas weiter südlich eine Geschäftseröffnung vorbereitet. So siedelt sich der deutsche Discounter „Thomas Philipps“ in Bruck an und eröffnet am 18. November seine Filiale am ehemaligen Standort von „Heim & Haus“.