Oftmals lange Wartelisten und zu wenig Personal: Die Kinderbetreuung in der Steiermark ist politisch ein Dauerthema. Auch bei der SPÖ sieht man in diesem Bereich Handlungsbedarf: „Das ist eines der zentralen Themen derzeit und in Zukunft“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang. Ihm schwebt ein weiterer Ausbau des bestehenden Angebots vor, durch den unter anderem die Vereinbarkeit von Vollzeitarbeit und Familie durch Ganztagsbetreuung besser gewährleistet werden soll.